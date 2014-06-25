Долги по зарплате в мае составили 999 млн гривень

Задолженность по заработной плате в Украине в мае составила 999,3 млн грн, что на 0,9% меньше, чем в апреле 2014 года, но на 32,7% больше, чем в начале текущего года, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

По данным Госстата, в сумме задолженности по заработной плате к 1 июня более 62% (623,7 млн грн) занимают экономически активные предприятия, 34% (340,1 млн грн) – компании-банкроты, а остальное (35,5 млн грн) – неактивные предприятия.

Читайте такжеСредняя зарплата в Украине выросла на 40 гривень

Согласно отчету, наибольший объем задолженности зафиксирован в промышленности – 463,6 млн грн, на предприятиях транспорта, в почтовой и курьерской деятельности – 225,4 млн грн, в профессиональной, научной и технической деятельности – 91,9 млн грн, в строительстве – 73,6 млн грн. В сельском хозяйстве в мае задолженность по зарплате составила 20,8 млн грн, в здравоохранении – 7,8 млн грн, в образовании – почти 3 млн грн.

Наибольшие долги по зарплате зафиксированы в Киевской области (131,9 млн грн), Харьковской (120,2 млн грн) и Донецкой (109,6 млн грн), наименьшая - в Черновицкой (4,3 млн грн) и в Закарпатской (4,6 млн грн) областях.

По данным Госстата, к 1 июня более 14 тыс. человек, работающих на экономически активных и неактивных предприятиях, не получили заработную плату. Средняя сумма долга по заработной плате перед одним работником составляет 5 465 грн.

Как сообщал УНИАН, в целом по стране задолженность по заработной плате экономически активных и неактивных предприятий по состоянию на начало мая составляла порядка 1 млрд грн. Общий объем задолженности экономически активных предприятий своим сотрудникам на 1 мая составил 624 млн грн, при этом задолженность предприятий Киевской области составила 132,3 млн грн, Харьковской области – 79,3 млн грн, Донецкой области – 52,9 млн грн, Днепропетровской области – 68,8 млн грн. Задолженность экономически активных предприятий Киева на 1 мая составляла 48,8 млн грн.