В Донецкую область пришел второй транш соцпособий за июнь

Второй транш государственных социальных пособий за июнь в полном объеме поступил в Донецкую область, несмотря на задержку транша на несколько дней в связи со сложной ситуацией на востоке страны, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

«По состоянию на 25 июня средства, предназначенные для осуществления выплат второго транша государственных соцпособий июня, в полном объеме поступили во все регионы Украины, в том числе и в Донецкую область», - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, в ведомстве сообщили, что все еще невозможно осуществить выплаты соцпособий в трех городах Донецкой области - Снежном, Славянске и Краматорске, в связи с действиями террористов и антитеррористической операцией на востоке страны.

По данным министерства, на счета районных и городских управлений Украины к 25 июня поступило 293 млн грн, в то время как полный объем второго транша составляет 293,6 млн грн.

Также в Минсоцполитики сообщили, что выплатами второго транша соцпособий уже обеспечено более 80% малообеспеченных семей, семей с детьми, детей-инвалидов и инвалидов с детства по всей Украине.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Минсоцполитики сообщило, что второй транш социальных пособий не был профинансирован в Донецкой области в связи с технической невозможностью провести операцию, однако в другие области страны средства были направлены.

Кроме того, в связи с военными действиями на востоке Украины правительство не может обеспечить выплату пенсий в трех городах Донецкой области и в одном городе Луганской области. Вместе с тем, в других городах выплата пенсий проходит согласно графику.