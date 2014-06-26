Средняя зарплата в Украине составила 3328 гривень

Средняя зарплата, начисленная штатному работнику в Украине, в январе-мае текущего года составила 3328 грн, что на 5,3% больше аналогичного показателя 2013 года, сообщила Государственная служба статистики.

Показатель средней зарплаты в мае составил 3430 грн, что на 2 грн меньше показателя апреля текущего года.

Средняя зарплата в промышленности в январе-мае составила 3855 грн. Наивысший показатель средней зарплаты традиционно зафиксирован в сфере воздушного транспорта – 10 794 грн, наименьший – в сельском хозяйстве – 2268 грн.

В отраслевом разрезе зарплаты выше среднего за 5 месяцев года зафиксированы в сфере транспорта (3628 грн), информационных технологий и телекоммуникаций (4825 грн), научно-технической деятельности (5020грн), госуправлении и обороны (3516 грн). Средний показатель зарплаты врачей и учителей за 5 месяцев традиционно оказался ниже среднего по экономике – 2323 грн и 2580 грн соответственно.

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Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2014 года средняя заработная плата одного штатного работника увеличилась по сравнению с первым кварталом прошлого года на 5,3% - до 3244 грн.