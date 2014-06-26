В Украине увеличился уровень безработицы

Уровень безработицы в Украине, определенный по методологии Международной организации труда, в 1-м квартале текущего года составил 8,8% от общего количества экономически активного населения, в то время как по итогам первого квартала 2013 года этот показатель составлял 8,1% и 7,5% - по итогам первого полугодия 2013 года, сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Отмечается, что данные приведены с учетом показателя незанятого населения Крыма и Севастополя.

Согласно сообщению, в региональном разрезе больше всего незанятого населения проживает в Винницкой области - 10,9% от общего числа экономически активных граждан, в Житомирской и Тернопольской областях – по 11,1%, Закарпатской и Хмельницкой областях – по 10,5%, Кировоградской области – 10%, в Черкасской области – 10,1%, в Полтавской, Ривненской и Черниговской областях – 10,6%, 10,8% и 11%, соответственно. Меньше всего незанятого населения проживает в Киеве – 6,6%.

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В абсолютных цифрах количество безработных в первом квартале т.г. по методологии МОТ составило 1,88 млн человек.

Как сообщал УНИАН, согласно методологии отечественной статистики, уровень безработицы в Украине в первом квартале 2014 г. составил 1,9%. В то же время, в мае на фоне аннексии Крыма этот показатель сократился до 1,7% от общего количества трудоспособного населения.