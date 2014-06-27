Число безработных во Франции достигло рекордных 5 млн человек

Число безработных во Франции в мае выросло на 34 тыс. и достигло исторического максимума - 5,02 млн человек. Уровень безработицы составил 10,5%, сообщило министерство труда страны, передает Прайм.

Таким образом, власти Франции по-прежнему бессильны перед ростом безработицы. "Показатели плохие, - сухо отмечается в коммюнике министерства труда. - Это является следствием более слабого роста ВВП в первом полугодии, чем прогнозировалось".

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Борьба с безработицей была обозначена президентом Франсуа Олландом как приоритетное направление усилий правительства. Однако, как показывают подсчеты экспертов, со времени прихода социалистов к власти во Франции в 2012 году в стране появилось около полумиллиона новых безработных. Затронуты практически все возрастные категории, как молодежь, так и люди в возрасте. Однако наиболее тревожные тенденции заметны в группе старше 50 лет.

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Другой тревожный знак: так называемая застойная безработицы также бьет все рекорды во Франции. Около 2,13 млн французов не могут трудоустроиться в течение длительного времени и числятся на бирже труда сроком более года.

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Однако правительство Франции не сидит, сложа руки, заверяют в окружении премьер-министра Манюэля Вальса. Ранее власти разработали пакет мер, направленных на повышение занятости населения, - так называемый Пакт солидарности. Согласно прогнозам чиновников, он позволит создать до 500 тыс. рабочих мест к 2017 году.