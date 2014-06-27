Украинцы за три месяца перевели из-за рубежа $1,6 млрд

Украинцы в первом квартале 2014 года перевели из-за рубежа 1,641 млрд долл., что на 7,71%, или на 137 млн долл. меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, наибольшая сумма средств в 774 млн долл. поступила через международные платежные системы, 642 млн долл. поступило через корсчета банков, 225 млн долл. - по неформальным каналам.

Основными источниками частных переводов были оплата труда, на которую пришлось 1,094 млрд долл., и частные трансферты на 547 млн долл.

Больше всего средств украинцы перевели из России, США, Германии.

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Как сообщал УНИАН, украинцы в 2013 году перевели из-за рубежа 8,5 млрд долл. США, что на 13,4% больше, чем годом ранее.