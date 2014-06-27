Кабмин на этот год выделил Пенсионному фонду 65,7 млрд гривень из бюджета

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2014 год с дефицитом 18 млрд грн и объемом бюджетных ассигнований 65,7 млрд грн.

Об этом говорится в постановлении правительства №202, опубликованном на веб-портале правительства.

Общие доходы Пенсионного фонда, включая собственные доходы, определены в объеме 233 млрд грн, без учета доходов АР Крым. Расходы – на уровне 249 млрд грн, без учета расходов на АР Крым. При этом в бюджет заложен обязательный остаток средств на начало следующего года в размере 2 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, бюджет Пенсионного фонда Украины на 2013 год был утвержден с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что было на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году.

По информации Министерства финансов Украины, объем кредитов, выданных Пенсионному фонду Украины из государственного бюджета, на момент начала работы нового правительства – в марте 2014 года - составлял 51 млрд грн.