Киевская и Харьковская области остаются рекордсменами по зарплатным долгам

Киевская и Харьковская области сохранили лидерство по объему задолженности по заработной плате в Украине в июне, накопив 131,9 млн грн и 120,2 млн грн соответственно.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины, размещенном на веб-портале ведомства.

Причем, если в Киевской области объем задолженности снижается – в мае показатель долгов составлял 133,2 млн грн, то в Харьковской области – растет. Объем задолженности в Харьковской области в мае составлял 118,4 млн грн.

Кроме того, согласно информации, в тройку областей=должников входит Донецкая область с объемом зарплатной задолженности на уровне 109,6 млн грн. Донецкая область также нарастила задолженность по сравнению с майским показателем на 2,2 млн грн.

Наименьший объем зарплатной задолженности зафиксирован в Черновицкой области -4,3 млн грн, и в Закарпатской области – 4,6 млн грн. Объем задолженности по зарплате в Киеве составил 58,7 млн грн.

В целом по стране объем задолженности по зарплатам в июне составил 999,3 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в мае объем задолженности по зарплатам составлял 1 млрд 8 млн грн. Средняя зарплата, начисленная штатному работнику в Украине, в январе-мае текущего года составила 3328 грн, что на 5,3% больше аналогичного показателя 2013 года, сообщила Государственная служба статистики. Показатель средней зарплаты в мае составил 3430 грн, что на 2 грн меньше показателя апреля текущего года.