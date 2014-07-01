В Украине стало меньше экономически активного населения

Экономически активное население в возрасте от 15 до 70 лет в Украине в первом квартале 2014 года составило 21,29 млн человек, что на 2,6% меньше, чем в январе-марте 2013 года, сообщила Государственная служба статистики.

Как сообщила служба в отчете, опубликованном на сайте ведомства, из числа экономически активного населения по состоянию на январь-март 2014 года трудоустроено более 90% - 19,4 млн человек. Вместе с тем, этот показатель на 3,4% ниже, чем в первом квартале 2013 года.

По данным службы занятости, наибольшее количество экономически активного населения находится в Донецкой области – почти 2 млн человек, в Днепропетровской – 1,5 млн человек, в Харьковской – 1,2 млн человек, а также в городе Киев – 1,4 млн человек. При этом наименьшее количество работает в Черновицкой области – 372 тыс. человек, Кировоградской – 398 тыс., Волынской – 416 тыс. и в Тернопольской – 419 тыс.

В Украине в первом квартале 2014 года служба насчитала 12,4 млн человек, возрастом от 15 до 70 лет, которые составляют показатель экономически неактивного населения. По данным ведомства, этот показатель на 3,3% превышает первый квартал 2013 года.

Также Госслужба занятости сообщила, что по данным Международной организации труда (МОТ), в первом квартале 2014 года в Украине зарегистрировано 1,9 млн безработных, что на 7,3% больше, чем в январе-марте 2013 года. Таким образом, по данным МОТ, уровень безработицы в Украине в первом квартале текущего года составил 8,8% от общего количества экономически активного населения, в то время как по итогам первого квартала 2013 года этот показатель составлял 8,1%.

Как сообщал УНИАН, по последним данным Госстата, численность населения материковой части Украины без учета населения временно оккупированной Автономной Республики Крым, на 1 мая составила 43 млн человек.

Согласно методологии отечественной статистики, уровень безработицы в Украине в первом квартале 2014 года составил 1,9%. В то же время, в мае на фоне аннексии Крыма этот показатель сократился до 1,7% от общего количества трудоспособного населения.