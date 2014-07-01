Кабмин завтра определит порядок выплаты пенсий жителям Крыма и Севастополя

Кабинет министров Украины на предстоящем в среду, 2 июля, заседании намерен утвердить финансовый план государственного оператора магистральных линий электропередач «Укрэнерго», определить порядок выплаты пенсий гражданам Украины – жителям Крыма и Севастополя, а также рассмотреть вопросы государственной регистрации имущественных прав на имущество, расположенное на оккупированной территории. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, опубликованной на веб-портале Кабмина.

Кроме того, министры рассмотрят Соглашение о Положении о демаркации государственной границы между Украиной и Беларусью, обсудят Порядок финансового обеспечения нужд национальной обороны страны за счет благотворительных взносов и пожертвований, а также внесут изменения в порядок реализации на аукционах недвижимого имущества Вооруженных сил.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины. Доход «Укрэнерго» от передачи электроэнергии в 2013 году сократился на 2,3% – до 3,322 млрд грн по сравнению с 3,400 млрд грн за 2012 год.

Вопрос выплаты пенсий жителям Крыма – гражданам Украины является открытым с середины марта текущего года, когда в результате аннексии полуострова Россией были прекращены любые финансовые отношения Украины с Крымом.