Депутаты отказались штрафовать работодателей за невыплату зарплаты

Верховная Рада Украины не поддержала во втором чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления пени в случае невыплаты заработной платы, стипендии, пенсии или другой установленной законом выплаты или ее задержки» (№2547).

Как передает корреспондент УНИАН, документ поддержали только 36 народных депутатов из 205, зарегистрированных в сессионном зале.

Авторами законопроекта является лидер КПУ Петр Симоненко и депутат от КПУ Петр Цыбенко. В первом чтении ВР приняла законопроект 4 апреля 2013 года на так называемом «выездном» заседании.

Законопроектом предлагалось в части третьей статье 175 Уголовного кодекса Украины установить, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если до привлечения к уголовной ответственности им осуществлена выплата заработной платы, стипендии, пенсии или другой установленной законом выплаты гражданам, а также оплачена в полном размере пеня за период задержки выплаты.

Пеня, которая выплачивается гражданам в связи с невыплатой или задержкой выплаты, устанавливается в размере 0,5% неполученной суммы задолженности за каждый день задержки выплаты.

Кроме того, главу VII Кодекса законов о труде Украины предлагалось дополнить статьей 115-1, согласно которой, в случае выплаты заработной платы с нарушением сроков, работникам выплачивается компенсация потери части зарплаты в связи с нарушением сроков ее выплаты и пеня в размерах, установленных этой статьей.

Читайте такжеБанкам грозят штрафы за несвоевременное возвращение вкладов

В статью 34 Закона Украины «Об оплате труда» планировалось также внести изменения, согласно которым, в случае выплаты зарплаты с нарушением сроков, работникам выплачивается компенсация потери части зарплаты в связи с нарушением сроков ее выплаты в соответствии с индексом роста цен на потребительские товары и тарифов на услуги в порядке, установленном законодательством, и пеня в размере, установленном частью второй этой статьи.