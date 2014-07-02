Граждане Украины в Крыму будут получать пенсии по почте

Кабинет министров Украины утвердил порядок расчета с гражданами Украины, проживающими в Автономной Республике Крым и имеющими право на социальные и пенсионные выплаты.

Об этом в ходе брифинга в правительстве заявил министр Кабинета министров Украины Остап Семерак.

«Утверждена процедура расчета с гражданами Украины в части их социальных и пенсионных выплат через почтовые переводы», - сказал Семерак.

По его словам, речь идет об организации почтовых переводов через "Укрпочту" и почту Российской Федерации.

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«Получение двух пенсий в этом случае невозможно. Но все граждане Украины (живущие в Крыму - УНИАН) получат возможность получать пенсию, которую они накопили в течение своего трудового стажа», - сказал Семерак.

Он также сообщил, что другим своим решением Кабмин упорядочил процедуру регистрации имущественных прав на недвижимость, которая находится в Крыму и Севастополе, «обеспечив таким образом права граждан Украины и не только Украины, имущество которых находится на территории АР Крым».

Как сообщил УНИАН, пенсионные выплаты жителям Крыма – гражданам Украины были полностью прекращены в результате аннексии полуострова Россией.