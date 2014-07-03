Пенсионный фонд получил почти 2 млрд грн по сбору с покупки валюты

Пенсионный фонд за апрель-июнь 2014 года получил 1,8 млрд грн поступлений по сбору на обязательное пенсионное государственное страхование от операций по покупке безналичной и наличной иностранной валюты.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на министра Людмилу Денисову.

Министр напомнила, что Кабмин принял постановление о механизме уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных видов хозяйственных операций.

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«За апрель-июнь этого года от сбора на обязательное пенсионное государственное страхование с операций по покупке безналичной и наличной валюты поступило 1,8 млрд грн, которые зачислены в бюджет ПФУ», - приводятся в сообщении слова Денисовой.

По словам министра, в целом до конца года от этого вида сборов запланировано получить 9,1 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 апреля 2014 года введен обязательный пенсионный сбор при операциях по покупке валюты в наличной и безналичной форме по ставке 0,5% от объекта налогообложения, согласно Закону о предотвращении финансовой катастрофы и создании условий для дальнейшего экономического роста Украины.

Плательщикам сбора являются юридические и физические лица, которые осуществляют операции по покупке иностранной валюты в безналичной и\или наличной форме.

Организацию и контроль за уплатой сбора обеспечивает Национальный банк, а коммерческие банки до 20 числа каждого месяца обязаны подать в органы Пенсионного фонда отчет о начислении платежей.