Правительство утвердило порядок уплаты пенсионного сбора при покупке валюты

Кабинет министров Украины своим решением утвердил порядок уплаты 0,5% пенсионного сбора при покупке иностранной валюты в наличной или безналичной форме, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

Как подчеркнули в Минсоцполитики, решением правительства, сумма сбора будет начисляться и удерживаться банком одновременно с проведением операции по покупке валюты и перечисляться на счета Пенсионного фонда в течение суток. При этом до 20 числа каждого месяца банки будут подавать отчет о начислении и уплате пенсионного сбора.

Согласно сообщению, полученные средства будут направляться на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда, который в 2014 году утвержден в размере порядка 18 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, взимание обязательного пенсионного сбора при операциях по покупке валюты в наличной и безналичной форме по ставке 0,5% от объекта налогообложения было возобновлено в Украине в апреле текущего года. Эта норма оговаривается в принятом Верховной Радой законе о предотвращении финансовой катастрофы и создании условий для дальнейшего экономического роста Украины.

Сбор с безналичных валютных операций в Украине был введен в 1998 году как временная мера. До 2006 года его ставка составляла 1,5%, потом сократилась до 1,3%, в 2007 году - до 1%, в 2008 году - до 0,5%, а в 2009 году - до 0,2%. В январе 2011 года Верховная Рада Украины приняла закон об упразднении пенсионного сбора с операций с иностранной валютой.