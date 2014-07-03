На выплату пенсий в июле выделят 20,9 млрд гривень

Пенсионный фонд Украины начал финансирование июльских пенсионных выплат, на которые будет направлено 20,9 млрд грн, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

По состоянию на 2 июля на финансирование пенсий было направлено 588 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, в июне пенсии в Украине были профинансированы на сумму 20,5 млрд грн.

В мае объем финансирования составил 20,4 млрд грн.