На выплату пенсий в июле выделят 20,9 млрд гривень
12:56, 03 июля 2014Соцполитика
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По состоянию на 2 июля на пенсии было направлено 588 млн грн.
Пенсии в Украине выплачиваются вовремя / Фото УНИАН
Пенсионный фонд Украины начал финансирование июльских пенсионных выплат, на которые будет направлено 20,9 млрд грн, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.
По состоянию на 2 июля на финансирование пенсий было направлено 588 млн грн.
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Как сообщал УНИАН, в июне пенсии в Украине были профинансированы на сумму 20,5 млрд грн.
В мае объем финансирования составил 20,4 млрд грн.
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