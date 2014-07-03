Россия дала команду крымским предприятиям не выплачивать долги перед Украиной

Министерство финансов и Министерство труда и социальной защиты оккупированного Крыма выступили с предложением простить обанкротившимся предприятиям полуострова их налоговые обязательства и долги по страховым взносам в Пенсионный фонд Украины.

Об этом сегодня на совещании с представителями Федерации независимых профсоюзов аннексированного Крыма сообщила нелегитимный министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, передают "Новости Крыма".

По данным министра, в настоящий момент задолженность по заработной плате сохраняется на 122 крымских предприятиях, 37 из которых – предприятия-банкроты. «К сожалению, на протяжении последнего месяца сумма задолженности по ним продолжает наращиваться и составляет 110 млн рублей», – проинформировала министр.

Читайте такжеОккупированный Крым подсчитал потери от санкций ЕСПо данному вопросу проведено совещание, на котором был предложен ряд мер, позволяющих погасить задолженность предприятий по заработной плате. «По тем предприятиям, которые имеют задолженность по страховым взносам в Пенсионный фонд Украины и налоговые обязательства перед Украиной, предлагается оставить эти обязательства перед Украиной. Так мы сможем дать возможность предприятиям начать новую жизнь без этих обязательств. Для них это будет новый виток. Они смогут выйти из состояния банкротства и возобновить свою хозяйственную деятельность», – подчеркнула Романовская.

Читайте такжеГраждане Украины в Крыму будут получать пенсии по почтеТакже планируется провести инвентаризацию предприятий-банкротов, у которых осталась собственность, а средства на погашение задолженности по зарплате сотрудникам тех предприятий, у которых собственности не осталось, должно изыскать Министерство финансов оккупированного Крыма.

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