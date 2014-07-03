Парламент запретит штрафовать должников ЖЭКов в зоне АТО

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О моратории на принудительную реализацию жилья, принудительное отключение от сетей жилищно-коммунальных услуг, запрещение начисления и взыскания пени и других штрафных санкций в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги гражданами, которые проживают на территориях проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях» (№ 4188а).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 300 из 333 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В пояснительной записке отмечается, что по состоянию на 1 мая общий долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги составил 11 млрд 961 млн грн, в том числе в Донецкой области – 2 млрд 24 млн. грн, в Луганской – 1 млрд 83 млн. грн.

Долг за квартплату составил 2 млрд 227 млн. грн, в том числе в Донецкой области – 401 млн грн, в Луганской – 197 млн. грн.

По результатам проведения АТО в Донецкой и Луганской областях приостановлена работа ряда производственных и других предприятий, в связи с чем зарплаты и другие денежные выплаты населению практически не осуществляются.

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С целью обеспечения конституционного права каждого на жилье и на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, учитывая несбалансированные с уровнем доходов основной массы населения цены на энергоносители и тарифы на жилищно-коммунальные услуги, учитывая проведение антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях законопроектом предусматривается введение моратория на принудительную реализацию жилья, принудительное отключение от сетей жилищно-коммунальных услуг, запрещение начисления и взыскания пени и других штрафных санкций в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги гражданами, которые проживают на территориях проведение АТО.