Всемирный банк даст Украине кредит на $300 млн для соцпомощи населению

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил кредит в размере 300 млн долл. на реализацию проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», сообщила УНИАН пресс-служба банка.

По информации банка, кредит будет предоставлен для расширения адресной программы социальной помощи с целью поддержки наиболее уязвимых и социально наименее защищенных групп населения. Проект охватывает все местные отделы социальной защиты, подчиненные Министерству социальной политики Украины. Ожидается, что количество лиц, которые получают государственную социальную помощь, вырастет почти вдвое - с 586 тыс. в 2013 до 1,1 млн в 2019 году.

Также мероприятия в рамках проекта направлены на удовлетворение потребностей детей-сирот и детей-сирот с ограниченными возможностями в четырех выбранных областях. Дети-сироты смогут получать целый ряд услуг социального обеспечения, разработка и внедрение которых предусмотрены проектом. Таким образом, около 35 тысяч детей с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет и 13 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, получат помощь при реализации этого проекта.

«Новый проект поможет повысить эффективность системы социальной поддержки малообеспеченных семей и системы социальных услуг в Украине. Поддержка бедных слоев населения имеет критическое значение, особенно в условиях, когда правительство Украины начинает проводить ряд важных реформ, которые предусматривают, в частности, повышение тарифов на оплату услуг по поставке газа и централизованного отопления. Мы не хотим, чтобы, например, повышение тарифов нанесло ущерб малообеспеченным», - приводятся в сообщении слова директора представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Чимяо Фана.

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Также представитель Всемирного банка отметил, что банк приветствует решительные усилия страны по принятию необходимых мер по реформированию текущих программ социальной защиты, исходя из потребностей беднейших слоев населения.

Проект рассчитан на 6 лет и является частью общей помощи Украине, о которой группа Всемирного банка объявила в марте текущего года. Ожидается, что до конца 2014 года Украина получит от Всемирного банка до 3,5 млрд долл. финансовой помощи.

Как сообщал УНИАН, Украина в конце мая подписала кредитный договор со Всемирным банком по финансированию трех новых проектов общей стоимостью 1,48 млрд долл. в рамках общего объема финпомощи Украине, которая в текущем году может составить 3,5 млрд долл. В составе пакета кредит на 750 млн долл. на политику развития, кредит на 382 млн долл. по проекту повышения энергоэффективности в сфере централизованного теплоснабжения и кредит на 350 млн долл. по проекту развития инфраструктуры.

Также до конца июля правительство Украины планирует подписать со Всемирным банком договор по еще одному кредиту на 500 млн долл. для стабилизации банковского сектора. Средства будут переданы Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Всемирный банк является основным партнером Украины в области развития. С учетом новых инвестиций текущий кредитный портфель Всемирного банка достигнет 3,39 млрд долл. в рамках 11 проектов в стране. С момента присоединения Украины к Всемирному банку в 1992 году обязательства банка в стране превысили 8,5 млрд долл. в рамках 43 проектов и программ.