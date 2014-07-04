ВР предоставила дополнительные гарантии социальной защиты военным в особый период

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 259 из 310 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрена возможность предоставления военнослужащим в особый период во время проведения мобилизации всех видов отпусков по решению командира (начальника) воинской части при условии одновременного отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории.

Читайте такжеВР приняла закон о гарантиях для мобилизованных студентов, аспирантов и преподавателей

Кроме того, уточнено, что предусмотренные действующей сегодня редакцией пункта 17 статьи 10-1 Закона “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей” условия предоставления отпусков применяются в особый период во время военного положения.

Также законом предусмотрена возможность увольнения военнослужащих из Службы безопасности Украины в особый период во время проведения мобилизации, кроме оснований, предусмотренных частью 8 статьи 26 Закона “О воинской обязанности и военной службе”, а также по ряду других оснований.