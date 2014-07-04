Рада упростила процедуру повторного подтверждения группы инвалидности

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 269 из 311 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом внесены изменения в статью 7 Закона «О реабилитации инвалидов в Украине» с целью определения правовых основ установления соответствующей группы инвалидности без указания срока повторного осмотра для лиц, которые имеют анатомические дефекты и другие необратимые нарушения функций органов и систем организма.

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Повторный медицинский осмотр с целью повышения группы инвалидности таким лицам предлагается проводить на основании личного заявления инвалида, его законных представителей в случае наступления изменений в состоянии здоровья и трудоспособности инвалида или по решению суда.

Порядок и условия предоставления соответствующей группы инвалидности лицам, имеющим анатомические дефекты, устойчивые необратимые нарушения функций органов и систем организма, их исчерпывающий перечень и перечень других состояний и заболеваний, при которых соответствующая группа инвалидности устанавливается без указания срока повторного осмотра, предлагается утверждать решением Кабинета министров.