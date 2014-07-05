В Донецке из-за захвата архива люди могут лишится пенсий

Об этом сообщает пресс-службе Министерства юстиций Украины.

В случаи повреждения архивных документов, граждане Украины будут лишены гарантированных Конституцией прав, в том числе права на надлежащее пенсионное обеспечение, отмечают в пресс-службе.

"Минюст предупреждает, что препятствование работе Государственного архива области или любое повреждение архивных документов приведет к невосполнимым потерям, в результате которых граждане Украины будут лишены гарантированных Конституцией прав, в том числе права на надлежащее пенсионное обеспечение", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, около 12.00 в пятницу в одно из помещений областного государственного архива, которое находится в Донецке по ул.Челюскинцев, пришли вооруженные люди. Как отметили в ОГА, эти люди требовали передать им архивные документы и ключи от помещений.

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Министерство юстиции Украины акцентирует внимание, что "в Государственном архиве Донецкой области хранятся документы, по которым предоставляются архивные справки, которые служат основанием для начисления пенсий лицам, которые работали на предприятиях и учреждениях Донецкой области.

Такие документы хранятся только в одном оригинальном экземпляре, их копии, в том числе и электронные, отсутствуют". "Кроме того, в этом архиве хранится около 1 миллиона дел Национального архивного фонда, оригиналы документов по истории региона, его предприятий, учреждений и организаций", - добавили в сообщении.

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