С начала боевых действий из зоны АТО вывезли более 32,5 тысяч граждан – ГСЧС

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, размещенном на сайте ведомства.

«Среди вывезенных 12,2 тыс. – дети, 4,1 тыс. – люди пожилого возраста. Чаще всего вынужденные переселенцы едут в Киев, Киевскую, Запорожскую, Харьковскую, Одесскую и Днепропетровскую области», - говорится в сообщении.Читайте такжеСвятогорск принял около 20 тысяч беженцев из других населенных пунктов Донецкой области

При этом в ГСЧС отметили, что достаточно много граждан самостоятельно покинули постоянное местожительство и временно переместились к своим родственникам или знакомым в других областях. Для получения информации по вопросам социального обеспечения они могут обратиться в социальные службы или местные органы власти по временному местожительству.

Как напомнили в ГСЧС, правительством создан Межведомственный координационный штаб по вопросам, связанным с социальным обеспечением граждан Украины, которые перемещаются с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции.Читайте такжеООН: Число вынужденных переселенцев в Украине достигло 54 тысяч

В каждой области на базе территориальных подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям созданы региональные штабы. Для организации помощи в перемещении из районов проведения АТО, поселении и социальном обеспечении граждане могут обратиться в региональные штабы.

Как сообщал УНИАН, в начале июня премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил создать единую базу данных для переселенцев, где они смогут получить информацию о временном жилье и работе.