Госказначейство перечислило первый транш пенсий за июль в Славянский и Краматорский районы
17:46, 06 июля 2014Соцполитика
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Государственная казначейская служба Украины сегодня в 14.30 перечислила Донецкое областное управление «Ощадбанка Украины» первый транш пенсий за июль текущего года (включительно по 7 июля 2014 года) пенсионерам, проживающим во всех населенных пунктах Славянского и Краматорского районов.
Госказначейство перечислило первый транш пенсий в освобожденные районы / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.
Как сообщал УНИАН, в Донецкой области в мае и июне не выплачивались пенсии в захваченных террористами городах и районах.
5 июля украинские силовики освободили Славянск и Краматорск от террористов.
Председатель Донецкой ОГА Сергей Тарута пообещал, что в освобожденных городах будет восстановлена нормальная жизнь в ближайшее время.
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