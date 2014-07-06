Госказначейство перечислило первый транш пенсий за июль в Славянский и Краматорский районы

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области в мае и июне не выплачивались пенсии в захваченных террористами городах и районах.

5 июля украинские силовики освободили Славянск и Краматорск от террористов.

Председатель Донецкой ОГА Сергей Тарута пообещал, что в освобожденных городах будет восстановлена нормальная жизнь в ближайшее время.