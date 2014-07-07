В Славянске и Краматорске начали выплачивать пенсии

В Славянске и Краматорске Донецкой области начали выплачивать пенсии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

По данным ведомства, начато финансирование пенсий за июль, оно будет осуществляться по тому же графику, что и ранее. Вместе с июльской пенсией, жителям Краматорска, Славянска и Славянского района выплатят образовавшуюся задолженность за предыдущие месяцы.

Всего по Донецкой области июльские пенсии уже получили 15,4% пенсионеров, отметили в ОГА.

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Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. Начато возобновление работы социальных служб и милиции. Также в городах начинает работу миссия по предоставлению гуманитарной помощи всем нуждающимся.

Госказначейство 6 июля перечислило Донецкому областному управлению «Ощадбанка» первый транш пенсий за июль текущего года пенсионерам, которые проживают во всех населенных пунктах Славянского и Краматорского районов. Восстанавливается работа банковской системы (отделений и банкоматов).