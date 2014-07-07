Семьям героев Небесной Сотни и АТО списывают кредиты

Глава правления государственного «Ощадбанка» поручил списать кредиты семьям героев Небесной Сотни и погибших в Антитеррористической операции, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

По информации банка, уже установлено 4 такие семьи.

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«Сейчас мы списываем им долги по выданным кредитам. Изучаем возможность, чем можем еще помочь. Эти люди пожертвовали за свободу всех нас самую высокую цену - жизнь самых близких и родных. Теперь все мы в долгу перед ними», - приводятся в сообщении слова Пышного.

Справка УНИАН. «Ощадбанк» зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.