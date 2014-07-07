В Славянске и Краматорске возобновляют выплату зарплат и пенсий

Министерство социальной политики Украины и территориальные органы Государственной казначейской службы восстанавливают работу органов Пенсионного фонда и других социальных фондов в освобожденных от террористов городах Славянск и Краматорск, заявили в ходе брифинга в Киеве министр Людмила Денисова и глава Госказначейства Татьяна Слюз.

«Фактически восстановлена работа Пенсионного фонда в Краматорске и Славянске, там уже есть свет и мы начнем обеспечивать выплату пенсий, как только сможем. Все фонды социального страхования на случай безработицы уже приступили к работе. Управления социальной защиты уже готовы к работе, готовы помогать людям, которые возвращаются в Славянск», - сказал Денисова.

Она сообщила, что по состоянию на 6 июня потребность в пенсионных выплатах жителям Славянска и Краматорска составила 251 млн грн. «Вчера профинансированы 57 млн, остается еще около 200 (млн грн – УНИАН). Порядка 80% людей получат пенсии через банки, остальные – через почтовые отделения. Мы будем стараться профинансировать и осуществить выплату всем, кто оставался все это время без поддержки из-за террористических действий. Сейчас мы восстанавливаем работу», - подчеркнула Денисова.

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В то же время, по словам Татьяны Слюз, восстановить работу казначейских служб удалось пока только в Краматорске. «Органы Госказначейской службы работают в сложных условиях, поскольку мы зависим от системы электронных платежей НБУ и мы зависим от того, чтобы была электроэнергия и была связь. Что касается Краматорска, то большими усилиями мы включили в работу Краматорское отделение казначейской службы, и вчера была осуществлена проплата пенсий. С сегодняшнего дня в Краматорском отделении начинается проплата по защищенным статьям расходов – зарплаты бюджетникам, стипендии, детские деньги. Что касается Славянска - то на вчера и сегодня казначейская служба пока не приступила к работе, потому что до сих пор не восстановлена электроэнергия и пока отсутствует связь», - сказала Слюз. При этом она выразила надежду, что уже во вторник-среду – 9-10 июля – платежи в Славянске будут осуществляться.

При этом Слюз напомнила, что 16 июня было совершено нападение на Донецкое отделение казначейства. «Мы были вынуждены принять ряд мер по защите платежей и в рамках требований законодательства», - отметила она, добавив, что сейчас вопрос обеспечения выплат идет в том числе по линии «Ощадбанка».

«Мы видим, что происходит в Донецкой и Луганской областях, и есть большие риски по привозу наличности. Но «Ощадбанк» делает все возможное, чтобы пенсионеры получили пенсию. Мы перечислили текущую пенсию – это пенсия за 7 дней июля. Сегодня, 7 июля, переведем долг по пенсиям», - сказала глава Госказначейства.

Как сообщал УНИАН, 5-6 июля в результате в результате освободительной операции украинских силовиков над городами Славянск, Краматорск, Артемовск были подняты украинские флаги, начались восстановительные работы по жизнеобеспечению городов. По информации вице-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, мероприятия по восстановлению инфраструктуры Славянска могут занять 5-6 дней.