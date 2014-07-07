В Донецке и Луганске приостановили ряд бюджетных выплат из-за угрозы действий террористов

Государственная казначейская служба Украины временно приостановила процесс проведения расчетов по защищенным статьям бюджета в Донецке и Луганске из-за угрозы действий террористов, сконцентрировавших свои силы в этих городах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявила глава Госказначейства Татьяна Слюз.

Читайте такжеГосказначейство в Краматорске полностью возобновило работу

«Госказначейство включительно по пятницу проводило расчеты по защищенным статьям расходов по всем территориальным подразделениям казначейства, за исключением трех районов в Донецкой области и трех районов в Луганской области. Но с учетом ситуации, которая имела место быть в выходные дни, и с учетом передислокации террористов в сторону областных центров, мы были вынуждены временно - с сегодняшнего дня – приостановить проведение расчетов в городах Донецке и Луганске. Это временно, чтобы правительство осуществило анализ ситуации и того, как мы должны дальше действовать. Потому что есть большие риски», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, ранее Слюз отметила, что в освобожденных 5 июля городах Славянске и Краматорске идет восстановление системы расчетов. В Краматорске уже осуществляется выплата пенсий и защищенных статей расходов бюджета – зарплат, социальных выплат, стипендий. В Славянске такие расчеты будут налажены в ближайшее время.