Заработал правительственный сайт для переселенцев
13:36, 08 июля 2014Соцполитика
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В Украине начал работу правительственный сайт для переселенцев.
Заработал сайт для ппереселенців
Об этом написала Уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях, народный депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook
Читайте такжеС начала боевых действий из зоны АТО вывезли более 32,5 тысяч граждан - ГСЧС«Заработал правительственный сайт для переселенцев. Там все контактные телефоны и другая важная информация http://vpo.gov.ua/», - отметила она.
На сайте, в частности, есть опция поиска жилья.
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