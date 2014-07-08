Об этом написала Уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях, народный депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook

Читайте такжеС начала боевых действий из зоны АТО вывезли более 32,5 тысяч граждан - ГСЧС«Заработал правительственный сайт для переселенцев. Там все контактные телефоны и другая важная информация http://vpo.gov.ua/», - отметила она.

На сайте, в частности, есть опция поиска жилья.