Шеремета обещает замедление инфляции в ближайшие месяцы

Министр экономического развития и торговли Павел Шеремета ожидает замедления инфляции в ближайшие месяцы в связи со стабилизацией курса гривни.

Об этом он сообщил журналистам в ходе брифинга.

«Мы не ожидаем дальнейшей девальвации и ожидаем действия этих мер по снижению дефицита бюджета. Я как экономист ожидаю сдерживающего эффекта, что должно привести к снижению инфляции», - сказал Шеремета.

По его словам, снижение инфляции, зафиксированное в июне, уже стало результатом мер правительства по сокращению дефицита государственного бюджета.

«Сейчас уже включаются решения и действия по снижению дефицита бюджета. Они имеют сдерживающий эффект как на экономику, так и на инфляцию», - объяснил министр.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, инфляция в Украине в июне по сравнению с маем 2014 года замедлилась до 1% с 3,8%, зафиксированных в мае по сравнению с апрелем.

В 2013 году потребительские цены в Украине выросли на 0,5%.

Правительство прогнозирует инфляцию по итогам 2014 года на уровне 12-14%.

Международный валютный фонд прогнозирует ускорение инфляции в текущем году до 16%.