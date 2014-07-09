В США число вакансий достигло 7-летнего максимума

Число вакансий в экономике США выросло до самого высокого уровня за семь лет, хотя темпы найма почти не изменились по сравнению с последними месяцами. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса по вакансиям и текучести рабочей силы, проведенного Министерством труда, пишет "Прайм".

Согласно результатам опроса, в мае работодатели стремились заполнить более 4,6 млн вакансий против 4,5 млн месяцем ранее. В последний раз такое большое количество вакансий наблюдалось в июне 2007 года. Темпы найма мало изменились четвертый месяц подряд: примерно 4,7 млн работников вышли на новую работу.

Читайте такжеБританских безработных заставят отрабатывать пособиеЭтот отчет призван отслеживать миллионы американцев, увольняющихся с работы, увольняемых с работы и принимаемых на новое место в каждом месяце. Он служит своего рода дополнением к ежемесячным данным по занятости, которые были опубликованы на прошлой неделе и показали падение безработицы до 6,1%, самого низкого уровня с сентября 2008 года.

Значение этого отчета возросло с тех пор, как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен назвала его важным индикатором ситуации на рынке труда. Йеллен сказала, что наблюдает за тем, когда число людей, увольняющихся по своему желанию, вернется к норме.

Чуть более чем 2,5 млн человек добровольно уволились с работы в мае. Это самый высокий показатель с середины 2008 года, но он все же ниже показателей, наблюдавшихся в самые сильные фазы экономического роста в период с 2001 по 2007 год.