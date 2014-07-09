Кабмин не финансирует пенсии в Снежном, Красном Луче и Станично-Луганском районе

Кабмин не финансирует пенсионные выплаты в Снежном Донецкой области, Красном Луче и Станично-Луганском районе Луганской области.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Вместе с тем отмечается, что по состоянию на 8 июля на финансирование пенсионных выплат в этом месяце уже направлено 6,9 млрд грн.

Читайте такжеВ Славянске и Краматорске возобновляют выплату зарплат и пенсийПочтовые отделения могут выплачивать пенсии включительно по 10 июля, банковские учреждения – включительно по 9 июля.