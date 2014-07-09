Кабмин не финансирует пенсии в Снежном, Красном Луче и Станично-Луганском районе

10:17, 09 июля 2014
Соцполитика
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По состоянию на 8 июля на финансирование пенсионных выплат в этом месяце уже направлено 6,9 млрд грн.

Почтовые отделения могут выплачивать пенсии включительно по 10 июля / Фото УНИАН

Кабмин не финансирует пенсионные выплаты в Снежном Донецкой области, Красном Луче и Станично-Луганском районе Луганской области.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Вместе с тем отмечается, что по состоянию на 8 июля на финансирование пенсионных выплат в этом месяце уже направлено 6,9 млрд грн.

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