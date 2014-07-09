Кабмин не финансирует пенсии в Снежном, Красном Луче и Станично-Луганском районе
10:17, 09 июля 2014Соцполитика
2
По состоянию на 8 июля на финансирование пенсионных выплат в этом месяце уже направлено 6,9 млрд грн.
Почтовые отделения могут выплачивать пенсии включительно по 10 июля / Фото УНИАН
Кабмин не финансирует пенсионные выплаты в Снежном Донецкой области, Красном Луче и Станично-Луганском районе Луганской области.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.
Вместе с тем отмечается, что по состоянию на 8 июля на финансирование пенсионных выплат в этом месяце уже направлено 6,9 млрд грн.
Читайте такжеВ Славянске и Краматорске возобновляют выплату зарплат и пенсийПочтовые отделения могут выплачивать пенсии включительно по 10 июля, банковские учреждения – включительно по 9 июля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter