«Укрпочта» начала выплату пенсий в Краматорске и Славянске

Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» восстановила выплату пенсий в освобожденных городах Славянске и Краматорске, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

«В Краматорске восстановлена выплата пенсий. В целом в Краматорске открылось большинство отделений, которые уже предоставляют широкий спектр почтовых услуг, - говорится в сообщении. – В Славянске заработали 9 городских отделений связи. В 10 отделениях разбиты окна, в остальных отделениях идет процесс разминирования. Выплата пенсий в Славянске начнется до конца недели, как только «Укрпочта» получит пенсионные ведомости и наличные средства».

Читайте такжеВ Славянске и Краматорске возобновляют выплату зарплат и пенсийПо информации Мининфраструктуры, «Укрпочта» остается единственным оператором доставки пенсий и денежной помощи населению. «Уже восстановлены магистральные маршруты перевозки почты в Донецкой и Луганской областях», - говорится в сообщении.

Ранее Министерство социальной политики Украины и территориальные органы Государственной казначейской службы сообщили о восстановлении работы органов Пенсионного фонда и других социальных фондов в освобожденных от террористов городах Славянск и Краматорск. По словам министра Людмилы Денисовой, на 6 июня потребность в пенсионных выплатах жителям Славянска и Краматорска составила 251 млн грн.