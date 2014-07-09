За полгода средний размер пенсий в Украине вырос на 35 грн

Согласно сообщению, общая сумма средств, выделенных на выплату пенсий с начала года, составила 124,9 млрд грн, что на 400 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Из государственного бюджета на выплату пенсий было направлено 41,9 млрд грн, что отвечает плановым показателям», - говорится в сообщении Минсоцполитики.

Как отмечается, в первом полугодии пенсии были назначены 272 тыс. граждан, включая 6 тыс. военных. Порядка 294 тыс. работающим пенсионерам осуществлен перерасчет пенсии.

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В Минсоцполитики также сообщили, что в июле выплата пенсий осуществляется согласно плану. На эти цели уже направлено 6,9 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, ранее Минсоцполитики сообщило о восстановлении выплат пенсий в Славянске и Краматорске. В то же время в городах Снежное (Донецкая обл.), Красный Луч и Станично-Луганском районе (Луганская обл.) выплата пенсий по-прежнему не ведется.