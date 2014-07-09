Каждому третьему украинцу с осени обещают компенсацию за рост тарифов

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству социальной политики Украины к осени полностью подготовить систему компенсации роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги для наиболее уязвимых слоев населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе заседания правительства.

«Я просил бы до осени, когда граждане получат платежные поручения с другими тарифами, чтобы мы четко завершили подготовку программы компенсации украинцам по росту цен и тарифов. Это наиболее амбициозная программа компенсации наиболее уязвимым слоям населения, под которую подпадают 30% населения Украины», - сказал глава правительства.

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Он уточнил, что фактически каждый третий украинец с осени должен получать государственную поддержку. «Это миллиардные средства из бюджета. Но это ответственность правительства поддерживать население», - сказал премьер-министр.

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При этом он напомнил, что днями Всемирный банк утвердил выделение Украине займа в 300 млн долл. на программы социальной помощи. Из этих денег, по словам Яценюка, порядка 100 млн долл. пойдет непосредственно на программу помощи гражданам по компенсации тарифов.

Как сообщал УНИАН, повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги было одним из требований Международного валютного фонда для возобновления кредитования Украины по программе stand-by. Новое правительство во главе с Арсением Яценюком приняло решение о повышении тарифов на жилкомуслуги для населения до экономически обоснованного уровня. Так, стоимость газа для населения с 1 мая выросла в 1,5 раза - до 1089 грн с 720,54 грн за тыс. кубометров. С 1 июня Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), повысила тарифы на электроэнергию для населения на 10-40% в зависимости от объемов ее потребления. Кроме того, с 1 июля в Украине существенно выросли тарифы на услуги по водо- и теплоснабжению. К примеру, в Киеве тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод вырос более чем в 2,3 раза (до 7,46 грн/куб. м), а на горячее водоснабжение – на 58-69% (23,48-25,1 грн/куб. м). Кроме того, с июля в столице установлен новый тариф на централизованное теплоснабжение - 375,3 грн/Гкал, который на 48-58% превышает ранее действовавший (237,70-253,15 грн/Гкал в зависимости от сроков оплаты).

Одновременно население Украины с 1 июля 2014 года может получить компенсацию дополнительных расходов на оплату услуг газоснабжения, централизованного отопления и централизованного снабжения горячей водой в связи с повышением цен и тарифов на услуги. В частности, предоставление компенсации зависит от дохода каждой отдельной семьи. Если такой доход ниже прожиточного минимума для семьи, ее члены имеют право на компенсацию. В Украине с 1 января 2014 года для детей в возрасте до 6 лет установлен прожиточный минимум в размере 1032 грн, для детей от 6 до 18 лет - 1286 грн, для трудоспособных лиц - 1218 грн, а также для лиц, утративших трудоспособность - 949 грн.

Чтобы оформить компенсацию, семье нужно обратиться в районное управление соцзащиты населения по месту регистрации, где необходимо написать заявление, предоставить справку о составе зарегистрированных в жилом помещении лиц, справки о доходах каждого лица, зарегистрированного в жилом помещении и предъявить паспорт. При этом размер компенсации будет рассчитываться отдельно для каждого вида коммунальных услуг в отопительный и неотапливаемый периоды. Компенсация будет предоставляться с месяца обращения гражданина в управление соцзащиты до завершения отопительного периода 2014-2015 годов.