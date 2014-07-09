Кабмин отменил льготы бывшим чиновникам и надбавки действующим

Кабинет министров Украины принял решение об отмене льгот бывшим чиновникам и одноразовых и систематических надбавок действующим чиновникам за так называемый добросовестный труд и непрерывный стаж работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Кабинета министров Остап Семерак на брифинге после заседания правительства.

"Мы отменили решение правительства о льготах для бывших чиновников. Позиция правительства заключается в том, что граждане Украины не должны содержать бывших, действующих и даже будущих чиновников", - сказал он.

Семерак добавил, что правительство обратится в Верховную Раду с предложением отменить все льготы, предусмотренные для бывших чиновников.

"Мы отменили ряд постановлений предыдущих правительств и рекомендовали парламенту отменить постановления, которые касаются бывших высокопоставленных должностных лиц, а также их семей", - сказал он.

Семерак уточнил, что речь идет о санаторно-курортном лечении бывших чиновников и их семей, льготах при оплате проживания в объектах Государственного управления делами, при транспортном обеспечении, денежном содержании.

"Принято постановление Кабинета министров об отмене одноразовых и систематических выплат чиновникам за так называемый добросовестный труд, непрерывный стаж работы. То есть фактически мы лишили целую армию бывших бюрократов надбавок, за счет которых их пенсии были значительно выше, чем у остальных украинцев", - сказал он.