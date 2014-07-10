Сотрудники заявляют о попытке разрушения ведущего производителя инсулинов в Украине

По мнению работников завода, готовящиеся Минздравом «кадровые чистки» - не что иное как "попытка воспользоваться нестабильной ситуацией в стране и прибрать государственный завод к рукам", сообщает Укринформ.

«В течение последних двух лет у нас появилась стабильность в работе и уверенность в завтрашнем дне. Мы просим не мешать нам работать и оставить завод в покое», - говорит сотрудница Ольга.

Работники завода подозревают, что за этими рейдерскими захватами стоят бывший руководитель и его заместитель, при которых «Индар» был доведен до банкротства и были созданы значительные суммы искусственной кредиторской задолженности перед подконтрольными им предприятиями, а работа "Индара" была фактически парализована.

Читайте такжеПрепятствование работе завода «Индар» может привести к недостатку инсулина в УкраинеВ то же время, по словам сотрудников, за последние два года работы под руководством Любови Вишевской предприятие, все акции и имущество которого были отчуждены в пользу частных фирм, вернуло все в госсобственность. Завод регулярно проходит аудиторские, налоговые и государственные финансовые проверки, наращивает обороты производства.

В связи с этим сотрудники «Индара» обратились к премьер-министру Арсению Яценюку с призывом оказать поддержку по сохранению ЗАО «Индар» и недопущению его захвата рейдерами.

К митингующим из Кабмина вышел главный специалист по связям с общественностью Александр Ильенко, который обещал передать все требования лично в руки Премьер-министру.

ЗАО «Индар» основано 14 августа 1997 года в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины «Об организации производства отечественных инсулинов». Предприятие выпускает свыше 60% инсулинов, которые изготовляются в Украине.