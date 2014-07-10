Перепись населения проведут в 2016 году

Государственная служба статистики подтвердила намерение провести всеукраинскую перепись населения в 2016 году, которая была перенесена с 2013 года решением Кабинета министров, сообщила УНИАН заместитель главы Госстата Наталья Власенко.

Замглавы Госстата отметила, что перепись населения была перенесена на 2016 год в связи с «ограниченностью ассигнований общего фонда государственного бюджета на подготовку и проведение переписи населения».

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Также Власенко напомнила, что перепись населения в 2016 году предусмотрена распоряжением Кабмина №581-р «О проведении в 2016 году Всеукраинской переписи населения», которое было принято в 2008 году, а в 2013 году – утверждено в новой редакции.

Как сообщал УНИАН, последняя перепись населения Украины проводилась в 2001 году. В мировой практике переписи населения проводят приблизительно каждые 10 лет.

Следующую перепись населения правительство планировало на 2010 год. Впоследствии перепись переносили трижды на год позже. Однако в 2013 году Кабмин принял решение перенести перепись на 2016 год. Тогда эксперты прокомментировали такое решение желанием власти направить средства, которые были бы потрачены на перепись, на более «электорально выгодные вещи» перед предстоящими президентскими выборами.