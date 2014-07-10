В освобожденном Славянске возобновили выплаты пенсий
13:28, 10 июля 2014Соцполитика
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Сегодня жители Славянска Донецкой области получат пенсии. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
В Славянске начали раздавать пенсии / УНИАН
«В Славянске в ближайшие дни будет возобновлено центральное водоснабжение», - отметил он.
«10 июля начнется выдача пенсий лицам, которые получают ее через почтовые отделения», - сообщил Лысенко.
«На карточные счета пенсии начали поступать жителям Славянска еще 7 июля», - добавил он.
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Также пресс-секретарь СНБО заметил, что «в настоящий момент в Славянске началось восстановление приоритетных объектов социальной инфраструктуры, в частности детских садов, школ и больниц. Налажено обеспечение местного населения медикаментами, в первую очередь жизненно необходимыми, в частности такими как инсулин».
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