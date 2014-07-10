Льготы на оплату ЖКУ будут зависеть от среднемесячного дохода семьи

Правительство изменило порядок назначения льгот по профессиональному признаку, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины со ссылкой на слова министра социальной политики Людмилы Денисовой.

В частности, Кабинет министров принял постановление, которым внесены изменения в Порядок предоставления льгот лицам по профессиональному признаку. По словам Денисовой, это решение правительства было разработано во исполнение Закона Украины «О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине». Законом установлен критерий для предоставления льгот лицам по профессиональному признаку – доход льготника (или семьи льготника в расчете на одного человека) не должен превышать величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу (в 2014 году – 1710 грн).

Читайте такжеЯценюк обещает льготы тем, кто заменит газовый котел на электрический

Министр отметила, что отныне льготы, в частности, по оплате жилищно-коммунальных услуг, будут предоставляться в зависимости от среднемесячного совокупного дохода льготника или семьи льготника. Раньше при назначении льгот учитывался лишь доход самого льготника. Она отметила, что денежный эквивалент такой льготы будет определяться как разница между величиной дохода, который дает право на налоговую социальную льготу, и размером среднемесячного дохода льготника или семьи льготника в расчете на одного человека.

Внесенные изменения коснутся более чем 840 тыс. человек, которые имеют право на получение льготы по профессиональному признаку – это 433,7 тыс. работников бюджетных учреждений в сельской местности и 409,5 тыс. военнослужащих и работников правоохранительных органов.

Денисова объяснила: например, в состав семьи лейтенанта милиции входит жена и ребенок. Лейтенант-льготник имеет доход 2500 грн, его жена – 2000 грн. Соответственно, их общий доход составляет 4500 грн. До внесения изменений в Порядок предоставления льгот лейтенант не имел права на получение льготы, поскольку его доход превышал 1710 грн. Отныне начисление льготы будет происходить по-другому: 4500 грн. общего дохода делят на трех членов семьи. В расчете на одного человека доход составляет 1500 грн., что дает право на назначение льготы, поскольку доход менее 1710 грн.

Вместе с тем, семья полковника милиции, который получает 5000 грн, его жена – 2000 грн. и имеют ребенка, в соответствии с новыми нормами не будет иметь права на льготы, поскольку в расчете на одного человека доход этой семьи 2333 грн (7000 грн / 3 человека) превышает размер налоговой социальной льготы (1710 грн).