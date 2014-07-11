Минэкономразвития прогнозирует уровень безработицы на уровне 8%

Министерство экономического развития и торговли (Минэкономразвития) прогнозирует, что безработица по итогам 2014 года будет на уровне 8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил замминистра ведомства Анатолий Максюта.

«Уровень безработицы по году мы ожидаем на уровне 8%. Возможно, больше. Ситуация зависит от многих факторов... Мы пытаемся сейчас проанализировать ситуацию, обеспечить поиск рабочих мест, обеспечить создание непосредственно здесь работу предприятий», - сказал Максюта.

При этом по его словам, окончательный уровень безработицы по итогам года будет зависеть от ситуации на востоке страны, действий Российской Федерации и экономической ситуации в Украине в целом.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики уровень безработицы в Украине в мае на фоне аннексии Крыма сократился до 1,7% к общему количеству трудоспособного населения с 1,8% в апреле. При этом уровень безработицы в стране, определенный по методологии Международной организации труда, в 1-м квартале текущего года составил 8,8% от общего количества экономически активного населения.