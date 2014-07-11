В Украине вырос уровень трудоустройства безработных

Средний уровень трудоустройства безработных в Украине вырос в первом полугодии 2014 года до 30% против 27,7% в январе-июне 2013 года.

Как сообщает Государственная служба занятости, в первом полугодии было зарегистрировано 938 тыс. безработных, из которых 63,1 тыс. - стали на учет в январе-июне 2014 года. Наибольшее количество безработных было зарегистрировано в Донецкой (72,7 тыс.) и Днепропетровской (65,7 тыс.) областях, а наименьшее - в Закарпатской (20,4 тыс.) и Черновицкой (17,4 тыс.) областях. Количество вакансий, заявленных работодателями в январе-июне, составило 539,4 тыс., из них почти 96% - для работы на государственной службе.

По направлению службы занятости в первом полугодии трудоустроилось 281,7 тыс. человек, что на 8% больше, чем годом ранее. Что касается безработных, которые начали собственное дело, в первом полугодии такую возможность получило 8,9 тыс. человек против 7,1 тыс. в январе-июне 2013 года. Профессиональное обучение в первом полугодии 2014 года прошли 126 тыс. безработных, в общественных работах и других работах временного характера приняли участие 131,1 тыс. безработных, что на треть больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Читайте такжеМинэкономразвития прогнозирует уровень безработицы на уровне 8%

По данным Государственной службы занятости, по состоянию на 1 июля 2014 года, количество зарегистрированных безработных составляло 437,5 тыс. человек, из них получали пособие по безработице 343,9 тыс. человек. Средний размер помощи по безработице в июне 2014 составил 1145 грн. Количество вакансий в базе данных Государственной службы занятости составило 48,7 тыс.

Как сообщал УНИАН, согласно методологии отечественной статистики, уровень безработицы в Украине в первом квартале 2014 года составил 1,9%. В то же время, в мае на фоне аннексии Крыма этот показатель сократился до 1,7% от общего количества трудоспособного населения.

По данным Международной организации труда, уровень безработицы в Украине в первом квартале текущего года составил 8,8% от общего количества экономически активного населения, в то время как по итогам первого квартала 2013 года этот показатель составлял 8,1% и 7,5% - по итогам первого полугодия 2013 года.