На Донбассе банки продолжают обеспечивать выплаты населению

17:59, 11 июля 2014
Соцполитика
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Банки продолжают обеспечивать выплату заработных плат, пенсий, стипендий, пособий и т.д.

Фото УНИАН

Национальный банк Украины и банки продолжают обеспечивать выплату заработных плат и других платежей населению в Луганской и Донецкой областях, сообщается на сайте НБУ.

«Несмотря на крайне сложные условия функционирования банковской системы в Луганской и Донецкой областях, Национальный банк Украины и банки продолжают обеспечивать выплату заработных плат, пенсий, стипендий, пособий и т.п. В частности, возобновили свою деятельность банки в городах Славянск и Краматорск», - говорится в сообщении.

По информации регулятора, банки совместно с Национальным банком принимают все доступные меры для обеспечения денежного обращения в регионе с учетом рисков и стремятся обеспечить стабильную работу банковской системы, своевременное проведение расчетов и социальных выплат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июля, террористы захватили помещение управления Государственной казначейской службы в Луганской области вместе с работниками ведомства.

В понедельник 7 июля Государственная казначейская служба Украины временно приостановила процесс проведения расчетов по защищенным статьям бюджета в Донецке и Луганске из-за угрозы действий террористов, сконцентрировавших свои силы в этих городах.

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С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В начале июля украинские силовики освободили от террористов города Снежное, Славянск, Краматорск, Красный Лиман. При этом военные продолжают вести операцию по очистке Донбасса от боевиков.

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