Украинцам за полгода выплатили более 900 млн грн долгов по зарплате

В целом за 6 месяцев этого года в результате вмешательства органов прокуратуры гражданам выплачено более 900 млн грн задолженной заработной платы, заявлены иски на 21,6 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, кроме этого, с целью защиты прав граждан на оплату труда начато 293 уголовных производства, из которых 146 направлены в суд.

Привлечены к ответственности 504 должностных лица органов исполнительной власти и местного самоуправления, в том числе 250 - органов контроля.

Это результаты прокурорских проверок по защите конституционного права граждан на оплату труда.

В частности, проверки засвидетельствовали, что остаются распространенными факты преднамеренной невыплаты руководителями субъектов ведения хозяйства работникам вознаграждения за труд.

Так, прокуратура Подольского района г. Киева по факту невыплаты заработной платы 28 работникам КП «Дирекция реставрационно-восстановительных работ» в сумме почти 1 млн грн внесла в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 175 Уголовного кодекса Украины (невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат). Досудебное следствие продолжается.

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Также в ходе проверки Генеральная прокуратура Украины выявила факты недостаточного использования своих полномочий органами контроля, а именно Государственной инспекцией Украины по вопросам труда. По результатам рассмотрения представления, внесенного председателю Гоструда Украины, к ответственности привлечены 10 должностных лиц органа власти.

По данным Министерства социальной политики Украины, проведенная на указанном направлении работа способствовала тому, что задолженность по выплате зарплаты на протяжении июня этого года уменьшилась с 999 млн грн (по состоянию на 01.06.2014) до 926 млн грн (по состоянию на 23.06.2014).