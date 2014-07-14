Минсоцполитики проиндексировало минимальные пенсии в июле

В июле в Украине проиндексированы минимальные пенсии, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики.

В частности, по словам министра соцполитики Людмилы Денисовой, пенсии проиндексированы на показатель инфляции, который в мае составил 10,4%.

Как отмечается в сообщении, в июле для пенсии в размере 1500 грн, которая не повышалась с декабря 2013 года, размер индексации составляет 98,70 грн (949 х 10,4%).

Всего же индексация в этом месяце проведена для 2,8 млн пенсионеров на общую сумму 276,4 млн грн.

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В Минсоцполитики напоминают, что согласно Порядку проведения индексации денежных доходов населения, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 17 июля 2003 г. № 1078, пенсия индексируется в месяце, следующем за месяцем опубликования индекса цен, и в пределах прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (на сегодня - 949 грн).

Индексация производится автоматически неработающим пенсионерам, а работающим - доходы индексируются по месту работы. Если заработная плата работающего пенсионера меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, после предоставления информации о доходах пенсия может быть проиндексирована с учетом полученной заработной платы, сообщают в Минсоцполитики.