В Минсоцполитики насчитали более 40 тыс. вынужденных переселенцев

Министерство социальной политики по состоянию на 10 июля зарегистрировало 11,15 тыс. крымчан, временно сменивших место жительства в связи с аннексией полуострова, а также 5,81 тыс. жителей Луганской области и 23,46 тыс. человек из Донецкой области, которые покинули регионы из-за военной ситуации.

Как сообщили УНИАН в Минсоцполитики, жители этих регионов, которые временно меняют место проживания, регистрируются в службах занятости для получения государственных социальных выплат и других видов помощи по новому месту пребывания.

Также министерство сообщило, что обязанность создания условий для временного проживания людей, которые переехали из Крыма и зоны АТО, возложено на региональные координационные штабы, которые созданы и функционируют при областных государственных администрациях.

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Минсоцполитики сообщило, что в ведомстве организована системная работа по профильным структурам в сфере защиты населения, направленная на обеспечение социальной поддержки граждан, которые переселяются из опасных регионов страны. При этом особое внимание уделяется наиболее социально уязвимым категориям граждан. В частности, министерство осуществляет социальные выплаты пенсионерам, безработным, семьям с детьми, одиноким матерям, ветеранам, инвалидам и другим социально уязвимым категориям граждан, содействует в трудоустройстве лиц, которые обращаются в центры занятости, предоставляет социальные услуги, а также социальное сопровождение семьям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Минсоцполитики сообщало, что зарегистрировано 10,5 тыс. переселенцев из АР Крым и города Севастополя и 11,777 тыс. - из Донецкой и Луганской областей. Также министерство сообщало о намерении разработать специальную программу поддержки переселенцев из Луганской и Донецкой областей, призванную решить вопрос трудоустройства граждан, покинувших места своего постоянного проживания.