Более 2 тыс. крымчан получают пенсии на материковой части Украины

Более 2 тыс. пенсионеров, которые покинули временно оккупированную Автономную Республику Крым и проживают в другом регионе, получают пенсии на материковой части Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные сообщил журналистам директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Владислав Машкин.

«После аннексии Крыма в Пенсионный фонд обратилось более 2 тыс. человек, которые переселились из Крыма на материковую часть страны, чтобы возобновить получение пенсий в Украине. Выплата пенсий им обеспечивается в полном объеме», - сказал Машкин.

По его словам, пенсионеры, которые проживают в Крыму, также могут получать выплаты из Украины, в случае отказала от выплаты пенсии Россией и подачи официального заявления на возобновление выплат. Крымчане могут получать пенсию через почтовые отделения или посредством международного денежного перевода, так как украинские банки на территории аннексированного Крыма на данный момент не работают. Однако Машкин не смог уточнить, сколько на сегодняшний день пенсионеров на территории полуострова получают украинские пенсии.

При этом он отметил, что по старой информации Пенсионного фонда, в Крыму находилось порядка 800 тыс. пенсионеров.

Также, по словам Машкина, на сегодняшний день ведутся все работы, чтобы не допустить двойного получения пенсии, то есть получения выплат одновременно от двух стран.

«В любом случае, чтобы получить украинскую пенсии, они должны подтвердить, что отказались и не получают пенсию от российской стороны. Двух пенсий не будет ни в коем случае. Это будет проконтролировано от начала до конца», - отметил Машкин. При этом он подтвердил, что случаи двойного получения пенсий все-таки существуют. «И раньше были люди, которые получали паспорт Российской Федерации и паспорт Украины, и иногда даже третий паспорт, например, Беларуси, и получали несколько пенсий».

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Как сообщал УНИАН, по данным Минсоцполитики, по состоянию на 10 июля зарегистрировано 11,15 тыс. крымчан, временно сменивших место жительства в связи с аннексией полуострова. Жители региона, которые временно меняют место проживания, регистрируются в службах занятости для получения государственных социальных выплат и других видов помощи по новому месту пребывания.

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В июле на финансирование пенсий планируется направить 20,9 млрд грн. Выплата пенсий в июле будет осуществляться по графику - с 4 по 25 июля.