Доходы Пенсионного фонда в 2014 году составят 233 млрд гривень

Пенсионный фонд Украины в 2014 году получит 233 млрд грн доходов, при этом расходы составят 249 млрд грн.

Соответствующие данные содержатся в постановлении Кабинета министров №202 о бюджете фонда, опубликованном на правительственном портале.

Согласно постановлению, Пенсионный фонд в 2014 году получит более 160 млрд грн через единый взнос, распределенный на общеобязательное государственное пенсионное страхование, 27,6 млрд грн – от банковских выплат за пользование временно свободными средствами Пенсионного фонда, почти 42 млрд грн – средства на выплату пенсий иностранным пенсионерам, проживающим на территории Украины.

Что касается расходов, в 2014 году Пенсионный фонд направит почти 185 млрд грн на пенсии по разным категориям, 2,8 млрд грн - на выплаты военнослужащим, 98,6 млн грн - иностранным пенсионерам.

Согласно документу, превышение расходов над доходами в 2014 году составит 18,1 млрд грн.

Также, по данным постановления, на начало года остаток средств в Пенсионном фонде составил 2,2 млрд грн, а на конец года должен составить 2,1 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, в конце июня министр Кабмина Остап Семерак заявил, что правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины с дефицитом порядка 18 млрд грн.

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Бюджет Пенсионного фонда Украины на 2013 год был утвержден с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что было на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году.