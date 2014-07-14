Июльские пенсии в Донецкой и Луганской областях профинансированы наполовину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила директор департамента сводного бюджета Пенсионного фонда Украины Светлана Дяченко.

«Донецкая область обеспечена 50% выплат от месячной потребности, а Луганская – на 47%», - сказала Дяченко.

При этом она отметила, что, несмотря на возобновление финансирование Славянска, Краматорска и Славянского района после освобождения в ходе антитеррористической операции, все еще существуют проблемы с выплатами в некоторых восточных регионах.

«У нас есть определенные недофинансирование в определенных регионах Луганской и Донецкой области. Однако в случае обеспечения безопасных условий для обращения наличных средств, на территории этих районов будет обеспечена возможность пенсионерам получать пенсионные выплаты», - сказала Дяченко.

По ее словам, освобожденные города Славянск и Краматорск, а также Славянский район на 100% обеспечены пенсиями до конца месяца.

Также Дяченко сообщила, что к 14 июля в целом по Украине на выплату пенсий и денежной помощи направлено 10,9 млрд грн, что составляет 52% от месячной потребности в средствах. В январе-июне 2014 года общая сумма расходов на пенсии и другие запланированные траты составила почти 125 млрд грн, что на 400 млн грн больше, чем в аналогичный период прошлого года.

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Как сообщал УНИАН, в июле на финансирование пенсий планируется направить 20,9 млрд грн. В июне пенсии в Украине были профинансированы на сумму 20,5 млрд грн, а в мае - на 20,4 млрд грн. Выплата пенсий в июле будет осуществляться по графику - с 4 по 25 июля.

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В связи с военной ситуацией на востоке Украины выплата пенсий не осуществляется в Снежном Донецкой области, в городе Красный Луч и в Станично-Луганском районе Луганской области.

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