Передачу пенсионных дел из зоны АТО в другие регионы упростили

Пенсионный фонд Украины максимально упросил передачу пенсионных дел в другие регионы для жителей Донецкой и Луганской областей, которые временно сменили место проживания в связи с антитеррористической операцией на востоке страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Владислав Машкин.

«Учитывая ситуацию, в которую попали эти люди, мы максимально упростили порядок перевода пенсионных дел. Обычно это определенная бюрократическая процедура, которая предусматривает направление запросов, аттестатов, бумажных пенсионных дел и так далее. Для того, чтобы избежать этого и обеспечить выплату пенсий, мы приняли решение, чтобы брать на учет по материалам электронных дел. Это определенная выдержка из дела пенсионера, где есть вся необходимая информация – сумма пенсии, сколько нужно выплатить, по какое число», - сообщил Машкин.

По его словам, по состоянию на 14 июля для перевода дел в другие регионы страны обратилось более 13 тыс. пенсионеров из Донецкой области и 1,3 тыс. – из Луганской. При этом на сегодняшний день почти 800 человек, среди которых преимущественно жители Донецкой области, обратилось с просьбой перевести их обратно на основное место проживания для получения там пенсионных выплат.

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Как сообщал УНИАН, по данным Министерства социальной политики,по состоянию на 10 июля зарегистрировано 11,15 тыс. крымчан, временно сменивших место жительства в связи с аннексией полуострова, а также 5,81 тыс. жителей Луганской области и 23,46 тыс. человек из Донецкой области, которые покинули регионы из-за военной ситуации.

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Жители этих регионов, которые временно меняют место проживания, регистрируются в службах занятости для получения государственных социальных выплат и других видов помощи по новому месту пребывания.

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