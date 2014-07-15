Зарплата врачам Славянска за июнь начислена и профинансирована - Геращенко

Об этом на своей странице в соцсети написала Уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях народный депутат от партии “УДАР” Ирина Геращенко.Читайте такжеВ семи микрорайонах Славянска восстановлено электроснабжение, в двух - водоснабжение

"Зарплата врачам Славянска за май выплачена в полном объеме, за июнь - начислена и профинансирована согласно поданных заявок. Такое письмо получила сегодня от начальника отдела здравоохранения Словянского горсовета", - говорится в сообщении.