Зарплата врачам Славянска за июнь начислена и профинансирована - Геращенко
18:17, 15 июля 2014Соцполитика
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Зарплата врачам Славянска за июнь начислена и профинансирована согласно поданным заявкам.
Зарплата врачам Славянская за июнь начислена и профинансирована согласно поданныхм заявкам / Фото УНИАН
Об этом на своей странице в соцсети написала Уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях народный депутат от партии “УДАР” Ирина Геращенко.Читайте такжеВ семи микрорайонах Славянска восстановлено электроснабжение, в двух - водоснабжение
"Зарплата врачам Славянска за май выплачена в полном объеме, за июнь - начислена и профинансирована согласно поданных заявок. Такое письмо получила сегодня от начальника отдела здравоохранения Словянского горсовета", - говорится в сообщении.
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